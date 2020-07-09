Экс-президент «Локомотива» назвал трансферную стоимость Алексея Миранчука

Короткая ссылка
Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал перспективу перехода полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в европейский клуб.
Экс-президент «Локомотива» назвал трансферную стоимость Алексея Миранчука
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Миранчук сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы, находится в расцвете сил. Какая сумма за Миранчука была бы оптимальной? В пределах €25—30 млн. Но я сомневаюсь, что такую сумму дадут. Если предложат €20 млн, то я бы на месте «Локомотива» согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».

Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2021 года.

Ранее Сёмин заявил, что Алексей Миранчук может играть в любой команде Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить