Экс-президент «Локомотива» назвал трансферную стоимость Алексея Миранчука

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал перспективу перехода полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука в европейский клуб.

«Миранчук сейчас способен играть в одном из лучших клубов Европы, находится в расцвете сил. Какая сумма за Миранчука была бы оптимальной? В пределах €25—30 млн. Но я сомневаюсь, что такую сумму дадут. Если предложат €20 млн, то я бы на месте «Локомотива» согласился. Если Миранчук хочет играть в Европе, нельзя ему ломать карьеру», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».

Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2021 года.

Ранее Сёмин заявил, что Алексей Миранчук может играть в любой команде Европы.