Сёмин: Алексей Миранчук может играть в любой команде Европы

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Милан».

«Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался. Мы не говорили на тему ухода в «Милан». Миранчук может играть в любой команде Европы, его цена значительно выше той, которая фигурирует в прессе. Сейчас он играет, он лучший в лиге. Он не хуже Хаверца из «Байера». Стоит так мало, потому что он русский и не попал в нужную обойму. Те матчи, которые он провёл с «Ювентусом», если бы так сыграл другой игрок, он уже ушёл бы давным-давно. Чья это вина, что не ушёл, мне сложно сказать», — сказал Сёмин в эфире программы «Инсайдеры».

Ранее Сёмин заявил, что Кикнадзе настраивал против него футболистов «Локомотива».