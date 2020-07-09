В «Уфе» пожелали Газизову удачи на новом месте работы

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«Уфа» поблагодарила бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который получил аналогичную должность в московском «Спартаке».
В «Уфе» пожелали Газизову удачи на новом месте работы
  • © Футбольный клуб «Уфа»
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«Шамиль Газизов оставил должность генерального директора футбольного клуба «Уфа». Новым местом его работы станет ФК «Спартак-Москва». За восемь лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола и дебютировала в еврокубках. ФК «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Ранее Аршавин заявил, что в «Спартаке» у Газизова будет другой режим работы.

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