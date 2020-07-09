Аршавин: в «Спартаке» у Газизова будет другой режим работы

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Бывший форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о назначении Шамиля Газизова генеральным директором московского «Спартака».
Аршавин: в «Спартаке» у Газизова будет другой режим работы
  • РИА Новости

«Выбор Газизова логичен. Он проделал хорошую работу в «Уфе», пользуется авторитетом в агентских кругах. Результат клуба нормальный, независимо от тренера и игроков, для тех задач, которые ставятся. Это позитивный момент, что человек переходит на ранг выше лишь за свои заслуги, а не потому, что у него в «Спартаке» брат, сват и так далее. Работа в «Уфе» отличается от «Спартака». Там он решал всё. Ему не нужно было никого спрашивать. В «Спартаке» так не прокатит. Важно будет понять, какие условия работы будут оговорены в разговоре с Федуном. У Газизова будет другой режим работы, потому что у красно-белых совсем другой уровень давления», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Газизов работал в «Уфе» с 2010 года. За время его работы клуб поднялся от ПФЛ до РПЛ.

Ранее Газизов рассказал, почему согласился на должность генерального директора «Спартака».

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