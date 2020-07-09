Кобелев: если «Зенит» не усилится в межсезонье, в еврокубках будут проблемы

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев считает, что петербургской команде нужны качественные новички для успешного выступления в Лиге чемпионов.

«Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужны как минимум два-три высококлассных игрока. Если команда не усилится в межсезонье, то в еврокубках её будут ждать проблемы. С атакой у «Зенита» проблем, по сути, нет. А с защитой нужно что-то делать. В Лиге чемпионов команды высоко держат линию обороны. Для этого нужен хотя быть один быстрый центральный защитник. Плюс не помешало бы усиление на правом краю обороны», — цитирует Кобелева «Российская газета».

«Зенит» в качестве чемпиона России начнёт следующий сезон в Лиге чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее в Санкт-Петербурге фанаты отметили чемпионство «Зенита».