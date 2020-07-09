Кобелев: если «Зенит» не усилится в межсезонье, в еврокубках будут проблемы

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев считает, что петербургской команде нужны качественные новички для успешного выступления в Лиге чемпионов.
Кобелев: если «Зенит» не усилится в межсезонье, в еврокубках будут проблемы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Для успеха в Лиге чемпионов «Зениту» нужны как минимум два-три высококлассных игрока. Если команда не усилится в межсезонье, то в еврокубках её будут ждать проблемы. С атакой у «Зенита» проблем, по сути, нет. А с защитой нужно что-то делать. В Лиге чемпионов команды высоко держат линию обороны. Для этого нужен хотя быть один быстрый центральный защитник. Плюс не помешало бы усиление на правом краю обороны», — цитирует Кобелева «Российская газета».

«Зенит» в качестве чемпиона России начнёт следующий сезон в Лиге чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее в Санкт-Петербурге фанаты отметили чемпионство «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить