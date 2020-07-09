У футболиста «Реала» Винисиуса заподозрили коронавирус

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил о вызвавшем подозрения результате теста на коронавирус нападающего Винисиуса Жуниора.

«Врач проинформировал меня, что тест показал отклонения от нормы. Мы провели повторную проверку и сегодня днём узнаем результат. Иногда тесты дают сбой, такое случается. Как и всегда в таких ситуациях, игрок не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра», — приводит слова Зидана Marca.

Следующий матч «Реал» проведёт 10 июля. Подопечные Зидана на своём поле сыграют с «Алавесом».

19-летний бразилец в нынешнем сезоне сыграл в 35 матчах за «Реал», забив пять мячей и отдав четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2020/21 команды смогут проводить по пять замен за матч.