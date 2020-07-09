Украинскую теннисистку обвинили в расизме за фото в соцсети

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25-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская подверглась критике и обвинениям в расизме из-за своей публикации с социальных сетях.
Украинскую теннисистку обвинили в расизме за фото в соцсети
  • © Теннисистка Даяна Ястремская
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Украинка опубликовала несколько фотографий в Twitter, на которых половина её лица и тела были покрашены в коричневый цвет, и сопроводила их подписью «Равенство».

В комментариях под записью, которая впоследствии была удалена, 20-летнюю теннисистку начали обвинять в расизме, так как посчитали, что на фотографиях присутствует так называемый блэкфейс — разновидность сценического грима, которая использовалась для карикатурного изображения темнокожих людей.

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг назвал эту публикацию «новым способом облажаться во время карантина».

«В 2020 году это не должно нуждаться в объяснениях: блэкфейс — это всегда ошибка», — написал Ротенберг.

Ранее Даниил Квят объяснил, почему не встал на колено перед стартом Гран-при Австрии в знак борьбы с расизмом.

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