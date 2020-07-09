Адвокат сообщил, что CAS вынесет решение по делу российских биатлонисток позднее, чем планировалось

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) будет вынесено позднее объявленного срока.

«Хотя мы и не получили пока официальное уведомление от CAS, понимаем, что решения суда не будут вынесены на следующей неделе, как это было указано в последнем письме CAS. В ближайшие дни мы рассчитываем узнать, сколько потребуется дополнительного времени для вынесения решений», — приводит слова Панича ТАСС.

Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Олимпиаде были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призёрами в составе эстафетной команды.

Ранее Панич предположил, что расследование немецких СМИ не повлияет на решение CAS по делу российских биатлонисток.