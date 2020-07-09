Волкановски высказался о возможном бое с Магомедшариповым

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заявил, что готов провести титульный бой с россиянином Забитом Магомедшариповым.

«Давно слежу за Забитом. Вокруг него, очевидно, тоже очень много хайпа. Но ещё до появления всей этой шумихи было видно, что он умелый боец, всесторонне развитый. И мне однозначно интересен поединок с ним. Я ожидаю, что он ещё побьётся, выиграет, и, возможно, мы встретимся с ним. Я хочу биться с главными претендентами. Так что, кто бы это ни был — налетай. Но, повторюсь, Забит — умелый боец. Если он выйдет на позицию главного претендента — скоро увидимся», — приводит слова Волкановски Dagestan Fighter.

В активе 31-летнего австралийца 21 победа и одно поражение в ММА. На счету 29-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

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