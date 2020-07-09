Стало известно, когда боксёр Алоян проведёт следующий бой

Обладатель титула WBA Gold россиянин Михаил Алоян проведёт свой следующий поединок в середине октября.

По словам представителя команды 31-летнего россиянина, которые передаёт ТАСС, бой пройдёт 15 октября в Кемерове.

Отмечается, что это будет бой за звание претендента на титул чемпиона мира в легчайшем весе. Соперником Алояна станет колумбиец Пабло Каррильо.

В послужном списке Алояна — пять побед и одно поражение на профессиональном ринге. На счёту 31-летнего Каррильо — 25 побед, семь поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Александр Беспутин не намерен завершать карьеру из-за ситуации с допингом.