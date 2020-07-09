Боксёр Беспутин не намерен завершать карьеру из-за ситуации с допингом

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин заявил, что не намерен завершать карьеру после положительного результата допинг-теста.

«У меня пока есть желание боксировать, бокс я воспринимаю как спорт, а не как бизнес. Как только это изменится, я завяжу. Да, когда узнал о допинг-тестах, земля уходила из-под ног. Но прошло немного времени, и жизнь пошла дальше», — приводит слова Беспутина ТАСС.

1 декабря 2019 года в Монте-Карло Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева в бою за титул чемпиона WBA. После поединка он сдал тест на допинг. Результаты показали наличие следов запрещённого препарата «Лигандрол», помогающего увеличить мышечную массу. Допинг-проба Б спортсмена была вскрыта 27 мая.

Ранее сообщалось, что WBA лишила Беспутина чемпионского титула из-за допинга.