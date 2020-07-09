Минспорт рекомендовал федерациям возобновить проведение всероссийских соревнований

Министерство спорта России рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах Российской Федерации.

Соответствующий приказ был подписан министром спорта Олегом Матыциным.

Отмечается, что соревнования необходимо организовывать и проводить в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и на основании решений высших должностных лиц субъектов РФ с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на соответствующей территории России.

Также сообщается, что приказы об отмене и переносе внутрироссийских и международных соревнований от 16 и 18 марта утратили свою силу.

Ранее Матыцин выразил надежду, что возобновление футбольного сезона РПЛ и старт чемпионата России по регби станут хорошим примером и для других спортивных федераций страны.