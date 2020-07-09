«Авангард» объявил о расторжении контракта с хоккеистом Андригетто

Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении контракта со швейцарским форвардом Свеном Андригетто.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 27-летним форвардом расторгнуто по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсации.

Андригетто выступал за «Авангард» в сезоне-2019/20, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, и записал в свой актив 29 очков (13 + 16 )в 62 матчах. До перехода в омский клуб швейцарец играл в НХЛ за такие клубы, как «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш», в сумме проведя в лиге 227 матчей и набрав 84 (32 + 52) очка.

Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.