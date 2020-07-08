Миллер поздравил «Зенит» с победой в РПЛ
- РИА Новости
«В этом сезоне ситуация была непростой. Однако клуб, вся команда и самая большая в России армия болельщиков продемонстрировали свой боевой дух и ещё раз доказали всем, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» — сказал Миллер на награждении команды.
«Зенит» в шестой раз в истории стал чемпионом России.
Ранее глава Российского футбольного союза, бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил клуб с завоеванием чемпионского титула.