Миллер поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил петербургский «Зенит» с победой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В этом сезоне ситуация была непростой. Однако клуб, вся команда и самая большая в России армия болельщиков продемонстрировали свой боевой дух и ещё раз доказали всем, что мы сильнее всех. С победой! «Зенит» — чемпион!» — сказал Миллер на награждении команды.

«Зенит» в шестой раз в истории стал чемпионом России.

Ранее глава Российского футбольного союза, бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил клуб с завоеванием чемпионского титула.