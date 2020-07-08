Дюков поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула

Глава Российского футбольного союза (РФС), бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поздравляю жителей Санкт-Петербурга и всю армию болельщиков «Зенита» с победой второй год подряд. Впереди матчи в Лиге чемпионов, и я желаю успехов в выступлении в главном еврокубковом турнире. С победой, «Зенит»!» — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» за четыре тура до окончания чемпионата гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Церемония награждения клуба прошла после окончания матча 27-го тура РПЛ с «Сочи».

Ранее «Зенит» добыл волевую победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ.