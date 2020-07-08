Дюков поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула

Короткая ссылка
Глава Российского футбольного союза (РФС), бывший президент «Зенита» Александр Дюков поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионского титула
  • РИА Новости

«Поздравляю жителей Санкт-Петербурга и всю армию болельщиков «Зенита» с победой второй год подряд. Впереди матчи в Лиге чемпионов, и я желаю успехов в выступлении в главном еврокубковом турнире. С победой, «Зенит»!» — сказал Дюков в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» за четыре тура до окончания чемпионата гарантировал себе первое место в турнирной таблице. Церемония награждения клуба прошла после окончания матча 27-го тура РПЛ с «Сочи».

Ранее «Зенит» добыл волевую победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить