Источник: с 1 августа посещаемость матчей РПЛ в Москве может увеличиться до 50%

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С 1 августа в Москве разрешат проводить массовые мероприятия.
Источник: с 1 августа посещаемость матчей РПЛ в Москве может увеличиться до 50%
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Run&Roll. По данным источника, соответствующий указ уже подготовлен. Этот документ разрешит присутствие 50% зрителей от общей вместимости площадок. Сейчас на спортивных состязаниях в Москве, например, на матчах Российской премьер-лиги, могут быть заняты не более 10% посадочных мест.

Также указывается, что если в июне применительно к послаблению ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, говорили исключительно о профессиональных стартах, то теперь власти могут разрешить проводить в полном объёме и любительские соревнования.

Ранее сообщалось, что московским театрам разрешили открыться с 1 августа.

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