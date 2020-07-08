СМИ: «Боруссия» готова продать Шюррле за €2 млн

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Дортмундская «Боруссия» хочет расстаться с Андре Шюррле.
СМИ: «Боруссия» готова продать Шюррле за €2 млн
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Немецкому клубу принадлежат права на футболиста, однако в последнее время он выступал за другие команды на правах аренды. Так, в первой половине текущего сезона Шюррле играл за московский «Спартак», где неплохо начал, но затем резко сдал.

Как сообщает wa.de, «Боруссия» готова продать полузащитника за €2 млн. Сейчас дортмундцы вынуждены платить Шюррле зарплату, которая является одной из самых высоких в команде. При этом в клубе на него уже не рассчитывают.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил об уходе Шюррле и Лоренсо Мельгарехо.

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