«Спартак» объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» уведомила об уходе из команды форварда Андре Шюррле и хавбека Лоренсо Мельгарехо по истечению срока действия контрактов.

Шюррле, арендованный у «Боруссии» вернётся в команду из Дортмунда, а Мельгарехо стал свободным агентом.

Шюррле сыграл в 18 матчах за «Спартак», в которых забил два мяча. В активе Мельгарехо, выступавшего за московский клуб с 2016 года 17 голов в 116 матчах.

Клуб поблагодарил обоих футболистов за их вклад в результаты команды и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Ранее владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении от еврокубков за «дело Понсе».