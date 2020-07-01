«Спартак» объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо

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Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» уведомила об уходе из команды форварда Андре Шюррле и хавбека Лоренсо Мельгарехо по истечению срока действия контрактов.
«Спартак» объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Шюррле, арендованный у «Боруссии» вернётся в команду из Дортмунда, а Мельгарехо стал свободным агентом.

Шюррле сыграл в 18 матчах за «Спартак», в которых забил два мяча. В активе Мельгарехо, выступавшего за московский клуб с 2016 года 17 голов в 116 матчах.

Клуб поблагодарил обоих футболистов за их вклад в результаты команды и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Ранее владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении от еврокубков за «дело Понсе».

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