«Спартак» объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо
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Шюррле, арендованный у «Боруссии» вернётся в команду из Дортмунда, а Мельгарехо стал свободным агентом.
Шюррле сыграл в 18 матчах за «Спартак», в которых забил два мяча. В активе Мельгарехо, выступавшего за московский клуб с 2016 года 17 голов в 116 матчах.
Клуб поблагодарил обоих футболистов за их вклад в результаты команды и пожелал им успехов в дальнейшей карьере.
Ранее владелец «Спартака» высказался о возможном отстранении от еврокубков за «дело Понсе».