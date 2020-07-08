Уткин назвал причины чемпионства «Зенита»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о причинах победы петербургского «Зенита» в сезоне-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Уткин назвал причины чемпионства «Зенита»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Что главное в победе «Зенита»? Сегодня очень популярно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Всё это имеет право на жизнь, всё это абсолютная правда. Тем более что эти разговоры сегодня делают футбол более понятным, а не более заумным, чем лет 15 назад. Поговорим о причинах победы «Зенита». Бюджет — 18 млрд рублей», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России после победы над «Краснодаром» в 26-м туре.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» посвятил победу в РПЛ работникам, борющимся с коронавирусом.

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