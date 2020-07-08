Футболист «Локомотива» Живоглядов: сверхнастроя на «Спартак» нет

Короткая ссылка
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Футболист «Локомотива» Живоглядов: сверхнастроя на «Спартак» нет
  • РИА Новости

«Кризис в «Спартаке»? В дерби это не так важно — обычно игра в подобных матчах складывается совсем по-другому. Да, знаю, что «Спартак» будет играть без Зобнина и Жиго, но в принципе оценивать соперника не хочу», — цитирует Живоглядова Sport24.

Он отметил, что железнодорожникам нужна только победа, подчеркнув, что у команды не должно возникнуть проблем в матче со «Спартаком».

«За себя могу сказать, что сверхнастроя именно на «Спартак» нет. Дерби есть дерби, но у нас сейчас каждый матч важный. Может, у кого-то и есть личная неприязнь к «Спартаку». У меня — нет», — добавил Живоглядов.

Матч состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 20:30. 

Ранее стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить