Футболист «Локомотива» Живоглядов: сверхнастроя на «Спартак» нет

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Кризис в «Спартаке»? В дерби это не так важно — обычно игра в подобных матчах складывается совсем по-другому. Да, знаю, что «Спартак» будет играть без Зобнина и Жиго, но в принципе оценивать соперника не хочу», — цитирует Живоглядова Sport24.

Он отметил, что железнодорожникам нужна только победа, подчеркнув, что у команды не должно возникнуть проблем в матче со «Спартаком».

«За себя могу сказать, что сверхнастроя именно на «Спартак» нет. Дерби есть дерби, но у нас сейчас каждый матч важный. Может, у кого-то и есть личная неприязнь к «Спартаку». У меня — нет», — добавил Живоглядов.

Матч состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 20:30.

Ранее стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив».