Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив»

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Игра состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Трансляция начнётся в 20:25.

Кроме того, в этот же день в 17:55 будет проведена трансляция первого матча «Зенита» в ранге чемпиона России с «Сочи». Эту встречу, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», будут комментировать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом — Андрей Аршавин.

Ранее Рашид Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ.