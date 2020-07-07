Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
Игра состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Трансляция начнётся в 20:25.
Кроме того, в этот же день в 17:55 будет проведена трансляция первого матча «Зенита» в ранге чемпиона России с «Сочи». Эту встречу, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», будут комментировать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом — Андрей Аршавин.
Ранее Рашид Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ.