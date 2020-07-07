Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив»

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Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» прокомментируют Денис Казанский и Нобель Арустамян.
Стало известно, кто прокомментирует матч «Спартак» — «Локомотив»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Игра состоится 8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Трансляция начнётся в 20:25. 

Кроме того, в этот же день в 17:55 будет проведена трансляция первого матча «Зенита» в ранге чемпиона России с «Сочи». Эту встречу, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», будут комментировать Константин Генич и Михаил Моссаковский. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, а экспертом — Андрей Аршавин.

Ранее Рашид Рахимов рассказал, в чём «Зенит» превосходит конкурентов в РПЛ.

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