Канделаки отреагировала на увольнение Цорна из «Спартака»

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского футбольного клуба «Спартак».
Канделаки отреагировала на увольнение Цорна из «Спартака»
  • РИА Новости

«Мы так сильно боимся перемен, что абсолютно рутинное решение для любого владельца клуба, недовольного положением дел, называем катастрофой. Не бывает ни вечных тренеров, ни вечных менеджеров. Неудачный сезон — это всегда новый вызов. Ответить на него можно именно так: сменой управленцев и перестройкой клубных процессов. Поражения являются неотъемлемой частью спорта, просто мы в России далеко не всегда умеем правильно к ним относиться. А вот о катастрофе кричим с лёгкостью», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что Цорн заслужил увольнения из «Спартака» за провальные трансферы.

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