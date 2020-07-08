Канделаки отреагировала на увольнение Цорна из «Спартака»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на отставку Томаса Цорна с поста генерального директора московского футбольного клуба «Спартак».

«Мы так сильно боимся перемен, что абсолютно рутинное решение для любого владельца клуба, недовольного положением дел, называем катастрофой. Не бывает ни вечных тренеров, ни вечных менеджеров. Неудачный сезон — это всегда новый вызов. Ответить на него можно именно так: сменой управленцев и перестройкой клубных процессов. Поражения являются неотъемлемой частью спорта, просто мы в России далеко не всегда умеем правильно к ним относиться. А вот о катастрофе кричим с лёгкостью», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.

После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что Цорн заслужил увольнения из «Спартака» за провальные трансферы.