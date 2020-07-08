Канделаки отреагировала на увольнение Цорна из «Спартака»
- РИА Новости
«Мы так сильно боимся перемен, что абсолютно рутинное решение для любого владельца клуба, недовольного положением дел, называем катастрофой. Не бывает ни вечных тренеров, ни вечных менеджеров. Неудачный сезон — это всегда новый вызов. Ответить на него можно именно так: сменой управленцев и перестройкой клубных процессов. Поражения являются неотъемлемой частью спорта, просто мы в России далеко не всегда умеем правильно к ним относиться. А вот о катастрофе кричим с лёгкостью», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
7 июля «Спартак» объявил об отставке Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Он занимал должность с мая 2019 года.
После 26 туров Российской премьер-лиги «Спартак» находится на седьмом месте, набрав 32 очка.
Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил мнение, что Цорн заслужил увольнения из «Спартака» за провальные трансферы.