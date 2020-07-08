Менеджер Нурмагомедова показал видео, как боролся с его отцом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, опубликовал видео, в котором показано, как он боролся с его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Менеджер опубликовал в своём Instagram ролик, на кадрах которого Абдулманап Нурмагомедов показывает ему приёмы.

«Этот человек изменил столько жизней, дав им пищу, кров и мечту. Я имел удовольствие приглашать его к себе в гости. Я всегда любил Хабиба и его команду, но, когда я встретил его отца, это было чем-то большим. Я не чувствовал этой боли в сердце с тех пор, как умерла моя мать. Абдулманап оставил после себя столько великих спортсменов, что продолжит своё наследие. Его наследие будет жить вечно», — подписал видео Абдель-Азиз.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане, в его родном селе Кировауле.

Ранее боец UFC Рустам Хабилов посвятил трогательный пост отцу Нурмагомедова.