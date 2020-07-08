Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона
- Reuters
Рейтинг составил Bleacher Report.
В десяти матчах после возобновления сезона Левандовски забил 12 мячей.
Второе место в этом списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси, который в семи играх отметился семью голами и тремя результативными передачами. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне — после перерыва он сыграл шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».