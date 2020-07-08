Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона

Короткая ссылка
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, который прерывался в связи с пандемией коронавируса.
Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона
  • Reuters

Рейтинг составил Bleacher Report.

В десяти матчах после возобновления сезона Левандовски забил 12 мячей.

Второе место в этом списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси, который в семи играх отметился семью голами и тремя результативными передачами. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне — после перерыва он сыграл шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить