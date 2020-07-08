Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших игроков после возобновления сезона в Европе, который прерывался в связи с пандемией коронавируса.

Reuters

Рейтинг составил Bleacher Report. В десяти матчах после возобновления сезона Левандовски забил 12 мячей. Второе место в этом списке занимает капитан «Барселоны» Лионель Месси, который в семи играх отметился семью голами и тремя результативными передачами. Тройку лучших замыкает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне — после перерыва он сыграл шесть матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал».