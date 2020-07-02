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Футболист «Баварии» Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, как ему поступало предложение о переходе в мадридский «Реал».
Футболист «Баварии» Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»
  • Reuters
  • © Martin Meissner

«В то время было много спекуляций. Конечно, «Реал» — отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в «Баварии» и не жалею об этом», — цитирует Левандовски Goal.com.

Он подчеркнул, что счастлив в Мюнхене и полностью отождествляет себя с «Баварией».

В этом сезоне он провёл 42 матча в составе немецкого клуба, в которых забил 49 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.

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