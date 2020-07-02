Футболист «Баварии» Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»
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«В то время было много спекуляций. Конечно, «Реал» — отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в «Баварии» и не жалею об этом», — цитирует Левандовски Goal.com.
Он подчеркнул, что счастлив в Мюнхене и полностью отождествляет себя с «Баварией».
В этом сезоне он провёл 42 матча в составе немецкого клуба, в которых забил 49 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.