Футболист «Баварии» Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, как ему поступало предложение о переходе в мадридский «Реал».

«В то время было много спекуляций. Конечно, «Реал» — отличный клуб. Я размышлял над их предложением. Но я остался в «Баварии» и не жалею об этом», — цитирует Левандовски Goal.com.

Он подчеркнул, что счастлив в Мюнхене и полностью отождествляет себя с «Баварией».

В этом сезоне он провёл 42 матча в составе немецкого клуба, в которых забил 49 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом сезона в Бундеслиге.