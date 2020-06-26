Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом Бундеслиги текущего сезона.

Информация об этом появилась на официальном сайте турнира.

Сообщается, что Левандовски набрал более 50% голосов и обошёл таких игроков, как Тимо Вернер, Джейдон Санчо, Эрлинг Холанд, Серж Гнабри, Кай Хаверц и Амин Арит.

Поляка признали лучшим футболистом чемпионата Германии в четвёртый раз за последние пять лет.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провёл 30 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи. Нападающий уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Ранее дортмундская «Боруссия» объявила о подписании Мёнье.