Источник: Федуну не нравится кандидатура Евсеева в качестве возможного тренера «Спартака»
Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, назначение Евсеева является одним из главных условий потенциального кандидата на место генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичный пост в «Уфе».
Однако утверждается, что владелец клуба Леонид Федун не в восторге от Евсеева в качестве главного тренера красно-белых.
Ранее источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака».