Источник: Федуну не нравится кандидатура Евсеева в качестве возможного тренера «Спартака»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не поддерживает идею назначением наставника «Уфы» Вадима Евсеева на аналогичную должность в московском клубе.
Источник: Федуну не нравится кандидатура Евсеева в качестве возможного тренера «Спартака»

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, назначение Евсеева является одним из главных условий потенциального кандидата на место генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичный пост в «Уфе».

Однако утверждается, что владелец клуба Леонид Федун не в восторге от Евсеева в качестве главного тренера красно-белых.

Ранее источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака».

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