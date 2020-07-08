Источник: Федуну не нравится кандидатура Евсеева в качестве возможного тренера «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не поддерживает идею назначением наставника «Уфы» Вадима Евсеева на аналогичную должность в московском клубе.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, назначение Евсеева является одним из главных условий потенциального кандидата на место генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичный пост в «Уфе».

Однако утверждается, что владелец клуба Леонид Федун не в восторге от Евсеева в качестве главного тренера красно-белых.

Ранее источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака».