Источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что бывший генеральный директор клуба Томас Цорн виноват в текущих результатах команды.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Федун принял решение об отставке гендиректора, в частности, потому, что именно Цорн пригласил нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско.

Предполагается, что одной из причин отставки стало плохое судейство на матчах «Спартака» на протяжении сезона. По мнению Федуна, Цорн должен был уберечь команду от судейского произвола, но не справился с этим.

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