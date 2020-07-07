Источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака»

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что бывший генеральный директор клуба Томас Цорн виноват в текущих результатах команды.
Источник назвал причину увольнения Цорна из «Спартака»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Федун принял решение об отставке гендиректора, в частности, потому, что именно Цорн пригласил нынешнего главного тренера команды Доменико Тедеско. 

Предполагается, что одной из причин отставки стало плохое судейство на матчах «Спартака» на протяжении сезона. По мнению Федуна, Цорн должен был уберечь команду от судейского произвола, но не справился с этим.

Ранее Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить