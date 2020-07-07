Каррера прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера заявил, что никто из представителей московского «Спартака» не выходил на него с предложением вернуться в клуб.

«Это фантазии. Я сосредоточен на предстоящих матчах с АЕК. У меня есть контракт на следующий год, и я уважаю его. У меня есть другие проблемы, касающиеся следующих матчей. Никто из российской команды не связывался со мной», — цитирует итальянца Gazzetta.gr.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, выиграв с командой чемпионский титул в 2017-м.

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