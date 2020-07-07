Спортивный юрист рассказал, что может помешать Газизову стать гендиректором «Спартака»
- РИА Новости
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«Из документов следует то, что Шамиль Газизов контролирует «Уфу» с точки зрения законодательства России — он оказывает влияние на решения внутри клуба. Если же он станет генеральным директором «Спартака», то он будет иметь влияние на решения в «Спартаке». А это запрещено. Если он займёт пост, то должен передать свою долю в «Уфе» другим лицам», — цитирует Прокопца «Чемпионат».
Должность генерального директора «Спартака» освободилась после ухода Томаса Цорна.
Ранее представитель Федуна рассказал, что ждёт Тедеско после ухода Цорна.