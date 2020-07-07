«Ростов» объявил о переходе 18-летнего форварда Тошевски

Форвард клуба «Работнички» из Северной Македонии Давид Тошевски стал футболистом «Ростова».

«Давид Тошевски — игрок «Ростова»!⁣⁣ Между ФК «Ростов» и ФК «Работнички» из Северной Македонии было достигнуто соглашение о переходе 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт», — говорится в Instagram клуба.

Форвард провёл 21 матч в Первой лиге Македонии, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи. Он также является игроком молодёжной сборной Северной Македонии.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев выразил мнение, что Владимир Полуяхтов не заслужил удаления в матче с «Ростовом».