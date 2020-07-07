Талалаев считает, что Полуяхтов не заслужил удаления в матче с «Ростовом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал эпизод с удалением защитника команды Владимира Полуяхтова в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Талалаев считает, что Полуяхтов не заслужил удаления в матче с «Ростовом»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Говорить, что Полуяхтов чуть не сломал ногу Чистякову и поэтому должен был быть удалён, могут люди, которые не играли в футбол», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в данной ситуации со стороны Полуяхтова не было злого умысла и какой-либо агрессии по отношению к защитнику «Ростова» Дмитрию Чистякову. По его мнению, игрок «Крыльев» просто тянулся за мячом, чтобы выбить его, и даже не видел соперника.

«Полуяхтов опускал ногу и попал Чистякову в голень. Несчастный случай. На мой взгляд, это не красная. Желаю Чистякову поскорее восстановиться и вернуться на поле. Как я слышал, травма серьёзная», — сказал Талалаев.

Чистяков получил травму после удара по ноге со стороны Полуяхтова, а футболист самарского коллектива был, в свою очередь, удалён.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» и «Ростов» не выявили победителя в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить