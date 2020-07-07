Черчесов объяснил желание провести матчи сборной в Лиге наций — 2020/21 в Москве

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал решение провести в Москве все домашние матчи в Лиге наций — 2020/21.
Черчесов объяснил желание провести матчи сборной в Лиге наций — 2020/21 в Москве
  • Reuters

По его словам, такой выбор связан с тем, что пока у тренерского штаба нет понимания, со зрителями будет играть сборная или при пустых трибунах. Ехать в регион и не иметь там поддержки болельщиков бессмысленно, считает Черчесов.

«Кроме того, период пандемии ещё окончательно не пройден, и мы исходим из категорий безопасности. Все необходимые требования и предписания медицинского протокола проще выполнить в Москве», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Черчесов поздравил «Зенит» с завоеванием чемпионства.

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