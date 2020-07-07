Уткин высказался о перспективах назначения Карреры главным тренером «Спартака»

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о событиях в «Спартаке».

В частности, он заметил, что отставка Томаса Цорна с поста генерального директора клуба «не похожа на вспышку гнева или раздражения» со стороны владельца красно-белых Леонида Федуна. По мнению Уткина, следующим решением может стать возвращение на пост главного тренера команды итальянца Массимо Карреры, который в 2017 году привёл «Спартак» к званию чемпиона России.

«И с ним Федун не ссорился. Как вы помните, Каррера наутро после увольнения получил всю зарплату разом до конца контракта. Не вижу, чем и как ещё могло осенить Федуна, хоть бы даже и насильственно, т. е. извне», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть клуб до окончания сезона-2020/21.