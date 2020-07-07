Махачев заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был для него больше чем просто тренер

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Махачев заявил, что Абдулманап Нурмагомедов был для него больше чем просто тренер
  • © Игорь Иванко
  • АГН «Москва»

«Ценю каждую секунду, проведённую рядом с тобой. Чемпионами не рождаются… Ты был для меня больше чем тренер. Пусть Всевышний дарует тебе высшую степень рая по милости своей. Воистину мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернёмся», — написал Махачев в своём Instagram, опубликовав фото со специалистом.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в возрасте 57 лет. В последнее время он находился в тяжёлом состоянии в одной из московских больниц, у него была диагностирована коронавирусная инфекция.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова прошли в Дагестане в его родном селе Кироваул.

Ранее сообщалось, что родное село отца Нурмагомедова планируют переименовать в его честь.

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