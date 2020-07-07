Стала известна дата старта чемпионата России по пляжному футболу 2020 года

В бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердили дату начала и регламент чемпионата России по пляжному футболу 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте РФС, турнир будет состоять из двух этапов и Суперфинала.

Чемпионат начнётся в Москве 15 июля. Первые пять туров состоятся в период с 15 по 19 июля, а с 23 по 26 июля пройдут матчи шестого — девятого туров.

Второй этап примет Саратов с 31 июля по 9 августа.

Суперфинал с участием шести лучших команд первенства состоится в Санкт-Петербурге с 16 по 24 августа.

Регламент турнира будет аналогичен тому, который применяется в Российской премьер-лиге (РПЛ), и на матчах смогут присутствовать не более 10% зрителей. Болельщики будут обязаны носить маски.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации пляжного футбола стал официальным советником при ООН в сфере спорта.