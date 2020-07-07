Мосгорсуд отклонил апелляцию хоккеиста Зайцева, оставив детей его бывшей жене
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, Готовцева лично присутствовала на заседании, в то время как хоккеист отсутствовал, а его интересы отстаивала адвокат Виктория Данильченко.
Кроме того, Мосгорсуд принял решение, что теперь Зайцев должен будет выплачивать алименты в размере 70 тыс. рублей ежемесячно.
26 декабря 2019 года Готовцева выиграла у Зайцева судебное разбирательство за право быть опекуном их дочерей, но спортсмен не отдал ей детей, так как решение на тот момент не вступило в силу. После этого он подал апелляцию.
Ранее Ксения Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева.