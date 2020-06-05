Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева

Короткая ссылка
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась мнением о ситуации c Маргаритой Готовцевой, бывшей женой защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева.
Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева
  • Reuters

«Совсем скоро Маргарите Готовцевой предстоит выдержать ещё одно судебное заседание. К сожалению, очень часто именно спортсмены находятся в центре подобных скандалов с детьми. Меня лично занимает в этой истории опасение Маргариты, что суд не будет объективным просто из-за того, что ее бывший муж — известный, богатый и влиятельный человек. Тем более он обвиняет её в насилии к дочкам и представляет довольно мутные доказательства», — сказала Собчак на своём YouTube-канале.

26 декабря 2019 года Готовцева выиграла у Зайцева судебное разбирательство за право быть опекуном их дочерей, но спортсмен не отдал ей детей, так как решение не вступило в силу. Кроме того, он подал апелляцию. 

Ранее бывшая жена Зайцева рассказала о вызове на допрос по делу о краже ценностей из дома хоккеиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить