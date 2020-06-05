Собчак высказалась о скандале в семье хоккеиста «Оттавы» Зайцева

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась мнением о ситуации c Маргаритой Готовцевой, бывшей женой защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева.

«Совсем скоро Маргарите Готовцевой предстоит выдержать ещё одно судебное заседание. К сожалению, очень часто именно спортсмены находятся в центре подобных скандалов с детьми. Меня лично занимает в этой истории опасение Маргариты, что суд не будет объективным просто из-за того, что ее бывший муж — известный, богатый и влиятельный человек. Тем более он обвиняет её в насилии к дочкам и представляет довольно мутные доказательства», — сказала Собчак на своём YouTube-канале.

26 декабря 2019 года Готовцева выиграла у Зайцева судебное разбирательство за право быть опекуном их дочерей, но спортсмен не отдал ей детей, так как решение не вступило в силу. Кроме того, он подал апелляцию.

Ранее бывшая жена Зайцева рассказала о вызове на допрос по делу о краже ценностей из дома хоккеиста.