Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи

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Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба организации, турнир ACA 107 перенесён из Москвы в Сочи из-за пандемии.

«В связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир со зрителями в столице не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ACA выслала инструкцию по возврату денег всем болельщикам, которые до этого купили билет.

Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее Исмаилов опубликовал видео, посвящённое предстоящему бою с Емельяненко.

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