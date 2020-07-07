Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба организации, турнир ACA 107 перенесён из Москвы в Сочи из-за пандемии.
«В связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир со зрителями в столице не представляется возможным», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ACA выслала инструкцию по возврату денег всем болельщикам, которые до этого купили билет.
Бой Емельяненко — Исмаилов станет главным событием турнира.
Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.
Ранее Исмаилов опубликовал видео, посвящённое предстоящему бою с Емельяненко.