Исмаилов опубликовал видео, посвящённое предстоящему бою с Емельяненко

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал юмористическое видео, которое посвящено его предстоящему поединку с россиянином Александром Емельяненко.
Исмаилов опубликовал видео, посвящённое предстоящему бою с Емельяненко
  • РИА Новости

«Многие из вас интересуются, куда я пропал. Я в зале, я уже не помню, какой день. У меня нет времени привести себя в порядок. Работать. Какой сегодня день? Зачем я снимаю это видео? Эта работа измотала меня. Но почему-то я должен… Какова была цель? Какой сегодня день? Где я? Цель — бить Сашу, делать больно Саше! Я должен работать», — сказал Исмаилов на видео в своём Instagram.

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 24 июля в Москве на турнире ACA 107.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, а также один бой признан несостоявшимся.

Ранее Майрбек Хасиев и Алексей Яценко сделали ставки на исход боя Емельяненко — Исмаилов.

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