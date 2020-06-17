Хасиев и Яценко сделали ставки на исход боя Емельяненко — Исмаилов

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Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев дал свой прогноз на исход поединка между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Хасиев и Яценко сделали ставки на исход боя Емельяненко — Исмаилов
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По его мнению, победу одержит более лёгкий боец.

«С Александром Емельяненко было много разных историй. Но по опыту личного общения с ним считаю его очень хорошим, добрым человеком. Он мне нравится больше, чем его брат Фёдор. При этом сделаю ставку на Исмаилова. Здесь есть фактор неожиданности. Часто видел, как достаточно маленький побеждал большого. Думаю, Мага выиграет», — заявил Хасиев на пресс-конференции.

Президент АСА Алексей Яценко, в свою очередь, поставил на победу Емельяненко.

«В семье Емельяненко первым со средневесом дрался Фёдор. Он победил. Во второй раз проиграл. Теперь пришло время побеждать», — заключил функционер.

Ранее сообщалось, что ACA ведёт переговоры о контракте с экс-бойцом UFC Алексеем Кунченко.

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