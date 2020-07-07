Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным
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«В дерби важен только результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным», — цитирует Жиго официальный сайт клуба.
По его мнению, игра была необычна в том числе из-за атмосферы на трибунах, так как на стадионе в связи с требованиями присутствовало мало зрителей и не было огромного количества спартаковских фанатов, которые обычно гонят команду вперёд.
«Это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближённой к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол», — добавил Жиго.
Матч ЦСКА — «Спартак» прошёл 30 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился в пользу армейцев — 2:0.
После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 32 очка. Также красно-белым предстоит сыграть в полуфинале Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака».