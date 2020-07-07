Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«В дерби важен только результат, и две победы против одной говорят о том, что Москва по-прежнему красно-белая. Но я, конечно, безумно расстроился, что мы проиграли нашему главному противнику. Матч получился странным», — цитирует Жиго официальный сайт клуба.

По его мнению, игра была необычна в том числе из-за атмосферы на трибунах, так как на стадионе в связи с требованиями присутствовало мало зрителей и не было огромного количества спартаковских фанатов, которые обычно гонят команду вперёд.

«Это не могло не повлиять на обе команды. Мы бились до последнего, старались. Но в этой атмосфере, приближённой к контрольному матчу, не смогли показать свой лучший футбол», — добавил Жиго.

Матч ЦСКА — «Спартак» прошёл 30 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился в пользу армейцев — 2:0.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 32 очка. Также красно-белым предстоит сыграть в полуфинале Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить