Жиго заявил, что ему сложно дать оценку нынешнему сезону «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

«Сложно дать чёткую оценку нашему выступлению. Не люблю и не хочу говорить о себе персонально, я всего лишь часть команды. Голы, которые я забил в первой части сезона, уже в прошлом», — цитирует Жиго официальный сайт клуба.

Он отметил, что на данный момент необходимо думать только о предстоящих матчах, так как у красно-белых ещё есть возможность попасть в еврокубки и завоевать трофей.

«Победа в Кубке России — наша цель и кратчайший путь в Лигу Европы. Но о чемпионате, конечно, нельзя забывать: впереди ещё четыре тура», — добавил Жиго.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место, набрав 32 очка. Также красно-белым предстоит сыграть в полуфинале Кубка России с «Зенитом», который состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее агент полузащитника «Гремио» Виктора Бобсина подтвердил интерес российских клубов «Спартака» и «Краснодара» к футболисту.