Вратарь «Тоттенхэма» Льорис о конфликте с Соном: это часть футбола

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал стычку с партнёром по команде форвардом Сон Хын Мином в перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».

«Это дело раздевалки. Вне её можно говорить что хочешь. Игроки очень сильно уважают друг друга. То, что произошло между нами с Соном, это часть футбола. Порой такое случается, никаких проблем», — приводит слова Льориса Sky Sports.

Сразу после окончания первого тайма игроки вступили в перепалку, но полузащитник команды Джовани Ло Чельсо помешал им начать драку. Впоследствии конфликтующих разняли остальные футболисты «Тоттенхэма».

Лондонский клуб обыграл «Эвертон» со счётом 1:0. «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном».