Вратарь «Тоттенхэма» Льорис о конфликте с Соном: это часть футбола
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«Это дело раздевалки. Вне её можно говорить что хочешь. Игроки очень сильно уважают друг друга. То, что произошло между нами с Соном, это часть футбола. Порой такое случается, никаких проблем», — приводит слова Льориса Sky Sports.
Сразу после окончания первого тайма игроки вступили в перепалку, но полузащитник команды Джовани Ло Чельсо помешал им начать драку. Впоследствии конфликтующих разняли остальные футболисты «Тоттенхэма».
Лондонский клуб обыграл «Эвертон» со счётом 1:0. «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном».