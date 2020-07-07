Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал конфликт между вратарём и нападающим команды в перерыве матча 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Эвертоном».
Моуринью высказался о конфликте Льориса и Сона в матче с «Эвертоном»
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«Это прекрасно. Возможно, это последствие наших встреч. Если вы хотите кого-то обвинить в этом, то это я. Я критиковал своих парней, потому что они, на мой взгляд, недостаточно критично относились к себе, и я просил их требовать большего друг от друга. Я попросил их давить на своих одноклубников командным духом, которым они должны обладать», — цитирует специалиста Sky Sports.

Он отметил, что в данной ситуации капитан команды, которым является Льорис, посчитал, что должен как-то подтолкнуть команду к решительным действиям, и, по мнению специалиста, данная ситуация необходима для роста коллектива.

«В перерыве, когда я увидел реакцию команды, у меня не было сомнений, что они будут вместе до конца», — подчеркнул Моуринью.

Лондонский клуб обыграл «Эвертон» со счётом 1:0. «Тоттенхэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. 

Ранее сообщалось, что между футболистами «Тоттенхэма» Льорисом и Соном произошёл конфликт в матче с «Эвертоном».

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