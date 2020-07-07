Российский боец UFC Волков рассказал о своём возвращении в Москву из США

Российский боец смешанного стиля Александр Волков рассказал о своём возвращении в Москву из США после поединка с Кёртисом Блэйдсом.

«Уже неделю в Москве, и за моё отсутствие накопилось много дел. К сожалению, приходится следовать двухнедельным правилам соблюдения карантина после поездки за границу, но уже не терпится сесть за руль. Ну и, конечно, не меньше я жду возвращения в зал и начала подготовки к новому вызову!» — написал Волков в своём Instagram.

21 июня Волков выступил на турнире UFC Vegas 3, где проиграл американцу Кёртису Блэйдсу, после чего россиянин некоторое время не мог вылететь из США из-за отсутствия рейсов.

Ранее Волков выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова.