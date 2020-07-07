Артета заявил, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб ведёт переговоры с мадридским «Реалом» по поводу выкупа полузащитника Дани Себальоса.
Артета заявил, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса
  • Reuters
  • © Andrew Boyers

«Мы разговариваем с «Реалом». Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету Reuters.

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» в начале сезона. С тех пора он провёл за «канониров» 30 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее экс-футболист «Арсенала» Яя Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить