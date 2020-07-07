Артета заявил, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса
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«Мы разговариваем с «Реалом». Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету Reuters.
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» в начале сезона. С тех пора он провёл за «канониров» 30 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Ранее экс-футболист «Арсенала» Яя Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо».