Артета заявил, что «Арсенал» ведёт переговоры с «Реалом» по трансферу Себальоса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что клуб ведёт переговоры с мадридским «Реалом» по поводу выкупа полузащитника Дани Себальоса.

«Мы разговариваем с «Реалом». Очевидно, что игрок не принадлежит нам, он не в наших руках, поэтому клубам нужно будет пообщаться и посмотреть, что мы сможем сделать. Я очень доволен им и тем, как он развивается», — цитирует Артету Reuters.

«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала» в начале сезона. С тех пора он провёл за «канониров» 30 матчей, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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