Экс-футболист «Арсенала» Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо»

Короткая ссылка
Форвард французской «Тулузы» Яя Саного заявил, что может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.
Экс-футболист «Арсенала» Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо»
  • Reuters

«У меня много предложений из разных клубов. Для меня важнее всего играть как можно чаще. Я жду окончания всех главных чемпионатов. «Спартак» может быть вариантом. Это обсуждается, но есть и другие клубы. «Динамо» тоже интересуется. Команды из Чемпионшипа, ряд клубов из Франции. Ждём. Варианты из Франции могут меня заинтересовать, но я открыт для всего», — цитирует Саного France Football.

Саного выступал за лондонский «Арсенал» в 2013—2017 годах, затем на правах свободного агента перешёл в «Тулузу». Контракт футболиста с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским футболистом Бобсином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить