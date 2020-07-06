Экс-футболист «Арсенала» Саного рассказал об интересе «Спартака» и «Динамо»

Форвард французской «Тулузы» Яя Саного заявил, что может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

«У меня много предложений из разных клубов. Для меня важнее всего играть как можно чаще. Я жду окончания всех главных чемпионатов. «Спартак» может быть вариантом. Это обсуждается, но есть и другие клубы. «Динамо» тоже интересуется. Команды из Чемпионшипа, ряд клубов из Франции. Ждём. Варианты из Франции могут меня заинтересовать, но я открыт для всего», — цитирует Саного France Football.

Саного выступал за лондонский «Арсенал» в 2013—2017 годах, затем на правах свободного агента перешёл в «Тулузу». Контракт футболиста с «Тулузой» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским футболистом Бобсином.