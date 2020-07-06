СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским футболистом Бобсином

Российские «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к бразильскому опорному полузащитнику «Гремио» Виктору Бобсину.

Об этом сообщает Calciomercato.com. По информации источника, интерес к бразильцу также приписывают испанским клубам, итальянским «Удинезе» и «Болонье», португальской «Браге» и немецкому «Байеру».

В составе сборной Бразилии до 17 лет Бобсин выиграл чемпионат Южной Америки среди юношей в 2017 году, а также помог национальной команде занять третье место на чемпионате мира U17.

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