СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются бразильским футболистом Бобсином
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Об этом сообщает Calciomercato.com. По информации источника, интерес к бразильцу также приписывают испанским клубам, итальянским «Удинезе» и «Болонье», португальской «Браге» и немецкому «Байеру».
В составе сборной Бразилии до 17 лет Бобсин выиграл чемпионат Южной Америки среди юношей в 2017 году, а также помог национальной команде занять третье место на чемпионате мира U17.
Ранее ЦСКА предложил €8 млн за аргентинского нападающего.