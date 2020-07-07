«Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков

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Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил о результатах аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков в социальных сетях.
«Барселона» сообщила о результатах аудиторской проверки по поводу обвинений в травле игроков
  • Reuters

«Выводы аудиторского заключения говорят, что при найме клубом различных служб, связанных с мониторингом и анализом сетей, не было выявлено никакой клеветнической кампании и не было никакого коррупционного поведения», — написано в заявлении «Барселоны» в Twitter.

До этого появилась информация, что «Барселона» проводила кампанию по защите имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях, в ходе которой травле подвергались бывшие и нынешние игроки сине-гранатовых, выражавшие недовольство работой совета директоров. 

За четыре тура до финиша испанской Примеры «Барселона» отстаёт от лидера чемпионата, мадридского «Реала», на четыре очка.

Ранее президент «Барселоны» выразил поддержку главному тренеру команды Кике Сетьену.

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